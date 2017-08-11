В Макеевке и Донецке серьезные ДТП

Одна из аварий стала смертельной.

В Макеевке столкнулись два пассажирских автобуса. Автобус «БАЗ» ехал из Седово в Горловку, а «Эталон» следовал по местному маршруту № 121. В результате аварии один человек госпитализирован, еще 16 — находятся на амбулаторном лечении. По словам очевидцев, в обоих автобусах было много пассажиров, в том числе и детей.

Другое ДТП произошло в Донецке на Ленинском проспекте. По информации пользователей соцсетей, два человека скончались на месте, еще двое ранены. Очевидцы утверждают, что аварию спровоцировал водитель «Мерседеса», а один из пассажиров машины имел при себе оружие.