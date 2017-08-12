Фронтовая Горловка: в продаже квартира с собственной сауной за полтора миллиона гривен

В Горловке продают квартиру за полтора миллиона гривен. Объявление о продажи квартиру в 120 квадратных метров в самом центре города, пр. Победы, 72 опубликовано на сайте продажи недвижимости в Украине. Отмечается, что квартира оснащена собственной сауной.

«Сделан капитальный дизайнерский ремонт (дизайн проект в наличии) с полной заменой проводки, системы отопления и канализации. Натяжные потолки, точечное освещение и люстры на основе экономных светодиодов. Произведен ремонт стяжки и уложен ламинат (Германия), на кухне — плитка. Кухня , ванная и лоджия оснащены системой «теплый пол» с возможностью недельного программирования. Окна пластиковые, пятикамерные, с энергосберегающими стеклопакетами. Для экономии установлен двухтарифный электросчетчик, что очень выгодно зимой», — описываются преимущества этой квартиры на сайте.

При этом местные риэлторы отмечают, что спрос на недвижимость в Горловке незначительный. Покупают жилье не дороже 4-6 тысяч долларов. А что касается продажи элитного жилья, то тут совсем все печально. Ее продают, но никто не покупает.

Относительно того, что в Горловке россияне массово скупают дома и квартиру, тоже, по заверения местных риэлторов, не более, чем выдумка.

«За три года у нас не было ни одной сделки с жителями РФ», — рассказали в одном из горловских агентств по продаже жилья, отметив, что в Горловку переезжают жители окраин и таких городов, как Енакиево, Углегорск, Дебальцево.

Gorlovka.ua