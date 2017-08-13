Торецку грозят две техногенные катастрофы — СЦКК

В Торецке из-за затопления шахт имени Артема и Южной на поверхность поднимается метан, который далее попадает в подвалы зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей, заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает пресс-центр АТО.

В начале января в результате повреждений участка водовода Горловка-Торецк из-за обстрелов со стороны «ДНР» вода начала затапливать указанные шахты.

Второй серьезной проблемой для Торецка и всего Донбасса стал местный фенольный завод, расположенный в окрестностях города. Наблюдатели забили тревогу, поскольку здесь необходимо в срочном порядке провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя.

На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегид, серную кислоту, нефтепродукты и прочее.

Переполнения шламонакопителя грозит разрушением дамбы, а в этом случае ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, потом попадет в реки Кривой Торец, а далее в Северский Донец. Река является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области.

Напомним, ранее директор Торецкого производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства Юрий Никулин заявил, что обследовать и отремонтировать водовод можно за два-три дня, однако российская сторона СЦКК не предоставляет гарантий безопасности для ремонтников.

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