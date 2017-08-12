В Mail.ru оценили размер ущерба от блокировки бизнеса в Украине

Ущерб от блокировки продуктов Mail.ru Group в Украине во втором квартале 2017 года составил 1,5 % от годовой выручки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Блокировка наших продуктов в Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5 % от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими», – говорится в сообщении.

В компании добавили, что повышают финансовые прогнозы на 2017 год, несмотря на то, что продукты компании попали под санкции в Украине.

«Мы ожидаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 17–21 %, как мы говорили ранее, а на 23–26 %, и составит от 52,6 до 53,9 млрд рублей», — подчеркнули в компании.

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