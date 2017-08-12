Фронтовая Горловка: несколько взрывов днем содрогнули город

Боестолкновений в районе Горловки в пятницу не зафиксировано, зато город потрясли несколько взрывов днем.

Как сообщили местные жители, в первый раз мощный взрыв, а некоторые рассказали, что их было два, прогремел около 11.45 в западной части города. Также пользователи соцсетей попытались определить место происшествия. Одни были уверены, что взорвалось что-то в районе шахты им.Гагарина, а другие — ближе к шахте им.Изотова. Также сообщается о клубах черного дыма в этой стороне.

Спустя полтора часа снова громыхнуло на западе. По некоторым данным, взрыв произошел около 13.20 в районе террикона шахты им.Гагарина.

Зато бои практически весь день гремели под Донецком — под Авдеевкой, Марьинкой и в районе аэропорта.