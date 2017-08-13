Фронтовая Горловка: на КПВВ остановлен грузовик с сантехникой

В ходе проверки грузового автомобиля «Mercedes», направлявшегося в сторону Горловки, пограничный наряд совместно с таможенниками предотвратили перевозку крупной партии сантехники.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, гражданин Украины пытался через контрольный пункт въезда/выезда в Майорске доставить на неподконтрольную Киеву территорию груз стоимостью 190 тысяч гривен, который был передан представителям ГФС.

Также в Майорске пограничники Краматорского отряда выявили двух граждан Украины с частично поддельными паспортными документами. Их передали сотрудникам Нацполиции.