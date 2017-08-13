Захарченко протестировал первый собранный в Донецке автобус

Лидер самопровозглашенной республики побывал на заводе «Донецкгормаш», где были собраны первые в «ДНР» автобусы.

Он провел тест-драйв «Донбасса», так назвали ПАЗики местного производства.

По словам Захарченко, запчасти поступают из РФ и на данный момент это крупноузловая сборка. Вскоре здесь хотят начать производить некоторые детали самостоятельно, а в последствии выйти на полноценную сборку самого автобуса. На сборочное производство от поставки готовых автобусов до полной локализации сборочного производства планируется перейти за три года.

Также он отметил, что первые 10 автобусов будут отправлены в Горловку, а всего в этом году планируется выпустить около 100 штук.

Известно, что общее количество мест в «Донбассе» — 39, из них для сидения – 21. Автобус содержит газобаллонное оборудование, рулевой механизм – рулевой привод с гидроусилителем, тормозная система – пневматическая, двухконтурная.