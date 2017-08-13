В ООН рассказали о тяжелейшем положении украинских переселенцев

Более полутора миллионов граждан Украины, которые покинули неподконтрольные территории Крыма и Донбасса, терпят лишения – заявили в управлении ООН по делам беженцев.

Больше полутора миллионов внутренних переселенцев в Украине терпят лишения и не могут найти жилье и работу, передает «Лига. Новости».

Именно такие данные опубликованы управлением по делам беженцев Организации Объединенных Наций. Там подчеркнули, что наиболее тяжело приходится инвалидам из числа переселенцев, таких в Украине насчитываете 50 тысяч человек.

Более полумиллиона украинских граждан, проживающих на неподконтрольных территориях, не имеют возможности получать свои социальные выплаты и пенсии.

В отчете управления обратили внимание и на состояние контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения. Только в первый месяц лета их преодолели более миллиона украинцев, пересекли в тяжелых условиях: под палящим солнцем, в огромных очередях, без возможности попить воды, отдохнуть в тени и обратиться за помощь медиков. Около 700 учебных заведений пострадали от обстрелов в зоне конфликта, в ремонте нуждаются около десяти тысяч домов.