Завтра начнется гуманитарное разминирование

С 14 августа организация The Halo Trust с 14 августа начнет гуманитарное разминирование в районе 4 населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

«С целью оценки наличия, характера и степени загрязнения территорий минами и взрывоопасными предметами неправительственной организацией The Halo Trust с 14 августа начинается выполнение мероприятий гуманитарного разминирования в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово — Мариупольского района и Мирный — Волновахского района Донецкой области», — говорится в сообщении.