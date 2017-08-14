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В России ломбардам разрешили выдавать кредиты жителям Донбасса с «паспортами ДНР-ЛНР»

Понедельник, 14 августа, 2017

Центральный банк России не видит препятствий для выдачи ломбардами займов украинцам, проживающим на территориях, подконтрольных самопровозглашенным республикам.

Чтобы прояснить ситуацию с выдачей займов кредитными организациями, российская Ассоциация развития ломбардов направила в ЦБ РФ письмо с просьбой пояснить, можно ли кредитовать украинцев с паспортами ЛДНР.

«Главным управлением не усматривается препятствий в выдаче займов … в случае обращения физических лиц, имеющих паспорта, выданные в Донецкой народной республике и Луганской народной республике», — говорится в ответе регулятора.

Апостроф



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