Фронтовая Горловка: пожары и отсутствие связи

На протяжении воскресенья горожане главной темой стали пожары в полях за городской чертой и плохое качество мобильной связи от МТС.

В жаркую погоду для воспламенения сухостоя достаточно одного выстрела, а пожарные выехать на место происшествия не могут, поэтому не только под Горловкой горела трава. Так, около 10.30 местные жители сообщили о сильном пожаре на северных окраинах Горловки. Также возгорания фиксировались в районе Ясиноватой, где в самом городе весь день ощущался запах гари.

Кроме того, горловчане жаловались на местами полное отсутствие связи мобильного оператора МТС. По их словам, на дисплее телефона антенна показывала, что сигнал есть, однако дозвониться или отправить смс было невозможно.

О боях горожане начали сообщать уже вечером, хотя и днем иногда были слышны отдаленные бахи. С наступлением темноты вновь было неспокойно на севере и северо-востоке.

Также бои шли под Донецком (в районе Спартака, Авдеевки), на участке от Новотроицкого до Докучаевска, на мариупольском направлении.