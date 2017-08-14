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Тур без ничьих

Понедельник, 14 августа, 2017

В Премьер-лиге завершились матчи пятого тура, ставшего бескомпромиссным — ни в одном матче не было зафиксировано ничьей, по три победы досталось хозяевам поля и гостям.

Первыми сыграли «Динамо» и «Звезда». В Киеве подопечные Хацкевича разгромили соперника, забивав лишь во втором тайме с выходом на поле Дениса Гармаша. Именно с его передач отличились Мбокани и Ярмоленко. Еще один гол был забит с пенальти, а Ярмоленко оформил «дубль».  Теперь «Динамо» готовиться к встрече в Лиге Европы с португальским «Маритиму».

В субботу «Шахтер» на выезде добился выездной победы над «Александрией». Сначала команды обменялись голами со стандартов незадолго до перерыва (Банада — Фред), а победу горнякам принес Феррейра — 2:1.

Наконец-то победила «Заря». Луганчане на выезде с минимальным счетом обыграли «Верес». Единственный мяч в этой встрече провел Калитвинцев. Такой же исход в пользу гостей зафиксирован и в поединке «Сталь» — «Ворскла». Полтавчане увезли три очка из Киева, где играет команда из Каменского, благодаря голу Даллку на 91-й минуте.

«Карпаты» приехали в Мариуполь и пропустили три безответных мяча. Более девяти тысяч болельщиков стали свидетелями разгромной победы в матче, который мог и не состояться. Долгое время львовяне, как и «Динамо», не хотели приезжать в прифронтовой город, без гарантий безопасности. В результате, визит львовского клуба прошел без эксцессов, а «Мариуполь», забив два быстрых гола, довел дело до разгрома уже в добавленное арбитром время — 3:0. В свою очередь, гости ничем не запомнились.

В заключительной игре тура «Олимпик» выиграл у «Черноморца» — 1:0 и сохранил за собой третью строчку турнирной таблицы. Одесситы, напротив, ее замыкают.



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