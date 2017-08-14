В «ДНР» работают 350 тысяч человек

Как сообщили в управлении статистики «ДНР» в июне «официальная» численность штатных работников предприятий, учреждений и организаций на территории, подконтрольной самопровозглашенной республики составила 351,5 тыс. человек.

Согласно информации, среди тех, кто работает «официально» и платит налоги в бюджет «ДНР», треть занята в промышленности. В то же время 17,1% налогоплательщиков работают в образовании, 15,3% — в учреждениях здравоохранения и предоставления социальной помощи, 7,1% — на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности. 26,4% — на всех остальных предприятиях.