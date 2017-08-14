Фронтовая Горловка: туристы-краеведы отправились в Россию на слет

Воспитанники Горловского центра туризма, краеведения и экскурсий ученической молодежи станут участниками Межрегионального слета юных знатоков истории «Рубежи памяти», посвященного 75-й годовщине победы в Курской битве.

Слет проводится с 16 по 18 августа в окрестностях Железногорского района Курской области. Как рассказали организаторы, в нем кроме краеведов из нескольких областей России примут участие и представители самопровозглашенных республик. В состав команды из Горловки под названием «Пламя» вошли 8 человек (рук. группы Т.Стежка).

В программу слета включены турпоходы, различные конкурсы, викторины и соревнования.