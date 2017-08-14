В Украине денег опять стало больше

Объем денежной массы превысил триллион гривен.

В Украине объем денежной массы в июле 2017 года увеличился на 1% — до 1 триллиона 114,817 миллиарда гривен, — следует из соответствующих предварительных данных денежно-кредитной статистики, опубликованных на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечают в НБУ, соответствующая динамика была обусловлена как увеличением объема наличных денежных средств в обращении вне украинских банков — на 1,3%, до 311,639 млрд грн, так и ростом остатков по депозитам в отечественных финучреждениях — на 0,9%, до 802,786 млрд грн.

По данным регулятора, в том числе депозитный портфель в иностранной валюте (в гривневом эквиваленте) в июле текущего года увеличился на 1,4% — до 353,004 млрд грн.

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