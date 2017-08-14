Фронтовая Горловка: правоохранители задержали троих грабителей

В Никитовском районе задержали троих приятелей, подозреваемых в совершении кражи имущества из частного домовладения.

Как оказалось, трое злоумышленников 1990 г. р. взломали дверь частного дома, хозяева которого находились в отъезде, и украли газовый баллон, газовую печь и кухонный уголок. Похищенное подозреваемые не собирались продавать, а разделили между собой.

После их задержания имущество было возвращено законным хозяевам. Преступников в «ДНР» ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.