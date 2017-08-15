В «ДНР» стало больше пожаров

Представители «МЧС ДНР» сообщили о резком увеличении числа пожаров.

«Вследствие сухой и жаркой погоды и сохранения 5-го класса пожароопасности почти втрое возросло количество пожаров. За неделю подразделениями МЧС ликвидировано 516 пожаров, из них 372 (более 70 %) горение сухой растительности», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что только за сутки с 13 по 14 августа было зафиксировано рекордное количество пожаров — 193. Около 160 пожаров — это возгорание сухой травы. Львиная доля пожаров пришлась на Донецк, Горловку, Макеевку, Торез, Енакиево, Шахтерский, Новоазовский, Старобешевский, Амвросиевский и Тельмановский районы.

Кроме того, в указанный период на водоемах Донецка, Макеевки, Тореза и Шахтерска утонули семь человек.