Госстат показал жизнь украинцев: денег не хватает, а пить и курить стали меньше

Половина населения страны имеет доход ниже фактического прожиточного минимума.

Госстат регулярно отслеживает состояние украинских домохозяйств. К официальным данным в нашей стране традиционно относятся скептически, но последняя статистика, как минимум, не противоречит привычной для многих украинцев картине мира.

Общая оценка

Средний размер украинского домохозяйства остается неизменным уже много лет – 2,6 чел. При этом несколько уменьшается доля «единоличных» хозяйств – становится больше пар. Практически не меняется доля семей с детьми – 38%. При этом количество семей с одним ребенком растет, а с двумя и тремя – уменьшается.

Характеристика домохозяйств

2010 2013 2014 2015 2016 Средний размер, чел. 2,59 2,58 2,58 2,59 2,58 Распределение по числу людей, % - один 23,4 22,6 22,8 20,3 19,7 - два 28,3 29,1 29,6 32,5 32,3 - три 25,5 26,9 25,3 25,9 26,9 - четыре и больше 22,8 21,4 22,3 21,3 21,1 С детьми до 18 лет, % 37,9 38,0 38,0 38,2 38,2 Распределение по числу детей, % - один 73,6 75,4 73,6 75,7 76 - два 23,4 22,4 23,3 21,2 21,4 - три и больше 3 2,2 3,1 3,1 2,6

Номинальные совокупные доходы и расходы домохозяйств закономерно растут. Но если в 2010 году доходы превышали расходы на 9,6%, то в 2016 году – на 6,6%, то есть все меньше средств остается на накопление.

Совокупные месячные ресурсы и расходы одного домохозяйства, грн

2010 2013 2014 2015 2016 Ресурсы 3481 4470,5 4563,3 5231,7 6238,8 Доходы 3369,8 4331 4470,9 5122 6095 Расходы 3073,3 3820,3 4048,9 4952 5720,4

Год от года совокупные ресурсы практически полностью определяются денежными доходами. Но в 2016 году доля доходов уменьшилась от среднего уровня на 4 процентных пункта (п.п.), которые в основном перешли к льготам и субсидиям.

Структура ресурсов домохозяйств, %

2010 2013 2014 2015 2016 Денежные доходы 89,1 90,8 91,2 89,4 86,0 - оплата труда 47,6 50,6 48,8 47,2 46,7 - от предпринимательства и самозанятости 6,1 4,1 5,2 5,5 5,2 - от продажи сельхозпродукции 3,4 2,8 3,2 3,4 2,9 - пенсии, стипендии, соцпомощь 25,8 27,1 27,0 25,2 23,1 - помощь от родственников и др. 6,2 6,2 7,0 8,1 8,1 Стоимость потребленной продукции, полученной с личного хозяйства 5,0 3,9 4,6 5,1 4,8 Льготы и ЖКХ-субсидии 0,6 0,4 0,4 1,3 4,7 Другие льготы 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 Иные поступления 4,8 4,4 3,4 3,8 4,1

Расходы домохозяйств

Доля потребительских расходов медленно, но стабильно растет год от года. При этом доля расходов на продукты питания за прошлый год заметно снизилась, что во многом объясняется ростом затрат на жилье, газ и электроэнергию.

Несмотря на серьезный рост розничных цен на домашние предметы и бытовую технику (они в значительной мере привязаны к курсу доллара), доля расходов, приходящаяся на эти категории товаров, снизилась. Это указывает на существенное падение продаж в физическим измерении.

За минувший год заметно снизилась и доля затрат на алкогольные и табачные изделия – опять же, несмотря на рост цен на них. Причина и здесь – падение потребления этих категорий товаров.

Госстат подсчитал отдельно долю затрат на жилье и коммунальные услуги. В 2010 году она составляла 7,6%, а в 2016 году – уже 14,7%. Учитывая взлет тарифов, такой итог является закономерным.

Структура расходов одного домохозяйства, %

2010 2013 2014 2015 2016 Потребительские расходы 89,9 90,2 91,6 92,9 93,2 продукты питания 51,6 50,1 51,9 53,1 49,8 алкоголь и табак 3,4 3,5 3,4 3,3 2,9 непродовольственные товары и услуги 34,9 36,6 36,3 36,5 40,5 в том числе:

— одежда и обувь 6,0 5,9 6 5,7 5,6 - жилье, газ, элекроэнергия 9,2 9,5 9,4 11,7 16 - домашние предметы, быттехника 2,3 2,3 2,3 2,0 1,7 - охрана здоровья 3,2 3,4 3,6 3,7 4,2 - транспорт 3,7 4,3 4,3 3,7 3,6 - связь 2,7 2,8 2,8 2,4 2,3 - отдых и культура 1,8 2,1 1,8 1,5 1,4 - образование 1,3 1,2 1,1 1,1 1 Непотребительские затраты 10,1 9,8 8,4 7,1 6,8 Среднее потребление украинцами основных категорий продуктов питания в физическом выражении последние пять лет остается почти стабильным. Из-за подорожания стали немного меньше есть мяса и рыбы, объемы их потребления остаются существенно ниже рекомендуемых диетологами. Потребление продуктов питания в домохозяйствах (в среднем в месяц на одного человека, кг) 2010 2013 2014 2015 2016 Мясо и мясопродукты 5,1 5,1 4,9 4,6 4,7 Молоко и молочные продукты 19,2 20,3 20,3 19,8 19,6 Яйца, шт. 20 20 20 19 19 Рыба и рыбопродукты 1,8 1,8 1,6 1,2 1,2 Сахар 3,0 3,0 3,0 2,8 2,7 Растительное масло 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 Картофель 7,7 7,1 6,9 6,6 6,7 Овощи и бахчевые 9,5 9,4 9,0 8,8 9,2 Фрукты, ягоды, орехи 3,7 4,1 3,7 3,1 3,3 Хлеб и хлебопродукты 9,3 9,0 9,0 8,5 8,3

Уровень доходов

По итогам прошлого года самая большая доля населения (17,7%) имела средний эквивалентный доход, превышающий 3 720 грн в месяц, выросли доли всех категорий, получающих больше 2 280 грн. Эти данные коррелируют с динамикой среднего дохода. Но речь идет о номинальных доходах, в которых не учитывается инфляция. Уже поэтому сам по себе этот рост мало что говорит об изменении материального положения населения.

Структура населения по уровню среднедушевых эквивалентных доходов, %

Доход в месяц, грн 2010 2013 2014 2015 2016 до 480 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 480,1–840 7,8 2,3 1,4 0,9 0,3 840,1–1200 25,9 9,1 7,9 4,8 1,6 1200,1–1560 27,2 21,2 19,2 11,3 5,0 1560,1–1920 16,5 21,9 23,1 18,2 11,5 1920,1–2280 21,9 16,6 16,5 17,6 16,0 2280,1–2640 … 10,5 11,7 15,9 16,4 2640,1–3000 … 6,8 7,8 11,4 13,6 3000,1–3360 … 4,3 4,6 6,7 10,0 3360,1–3720 … 2,0 2,5 4,4 7,9 свыше 3720 … 5,2 5,2 8,7 17,7

Однако Госстат приводит и более полезные для такой оценки данные – о динамике доли населения, получающего доходы ниже прожиточного минимума, причем как официального, так и фактического. Согласно им, половина украинцев в 2015 и 2016 годах имела доходы ниже фактического прожиточного минимума.

Население с доходом ниже прожиточного минимума, %

2010 2013 2014 2015 2016 Ниже официального уровня, млн чел. 3,6 3,5 3,2 2,5 1,5 – от общей численности населения, % 8,6 8,3 8,6 6,4 3,8 Ниже фактического уровня, млн чел. … … 6,3 20,2 19,8 – от общей численности населения, % … … 16,7 51,9 51,1 Среднегодовой фактический прожиточный минимум, грн в месяц … … 1357,6 2257,0 2646,4 Все цифры Госстат приводит без учета территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО (с 2014 года).

Сегодня