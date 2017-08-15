Фронтовая Горловка: бои продолжаются

На окраинах города по-прежнему неспокойно.

Первая половина понедельника была довольно тихой, разве что с юго-запада были слышны боевые действия, но весьма отдаленно. После обеда и до вечера местные жители вновь сообщали о возгораниях в полях. Серьезные бои возобновились ближе к ночи. В стороне Зайцево и Гольмовского постоянно были слышны перестрелки, гремел и юго-запад. Уже после полуночи мощный «бах» раздался на севере, после чего это направление «шумело» еще некоторое время.

Самой «горячей точкой» остается район Авдеевки и Донецка. Неспокойно на луганском и мариупольском направлении.