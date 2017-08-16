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«Мы не говорим о войне, не хотим вспоминать»

Среда, 16 августа, 2017

В лагере «Альбатрос» дети из зоны АТО смогут не только оздоровиться и развлечься, но и пройти психологическую реабилитацию.

10 августа в лагере «Альбатрос», который расположен в поселке Стрелковое Херсонской области, открылась третья смена. Почти 130 детей, участвующих в проекте гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса», прибыли в лагерь, расположенный на берегу Азовского моря.

Большинство ребят проживают на неподконтрольной территории Донбасса, в «серой зоне», и не понаслышке знают, что такое война.

«Мы не говорим о войне, не хотим вспоминать. Здесь море, классные вожатые. Под конец дня устаем и спим без задних ног. Единственное – очень переживаем за родителей», – рассказал 9-летний Глеб, переселенец из Горловки.

В лагере «Альбатрос» дети из зоны боевых действий смогут не только оздоровиться и развлечься, но и пройти психологическую реабилитацию. Для этого с ними будут работать опытные психологи, которые через игровые активности, мастер-классы и арт-терапию помогут ребятам справиться с травмой войны. В лагере работают три психолога гуманитарного штаба, каждый из них прошел обучение по курсу «Травма войны».

«Здесь созданы все условия для того, чтобы ребенок хоть как-то восстановился и адаптировался к мирной жизни. Мы проводим арт-терапию, песочную терапию, через различные техники приводим в норму тела и души детворы», – говорит Валерия Волкова, психолог.

Всего в детских лагерях в рамках проекта «Мирное лето – детям Донбасса» уже побывало более 3 тысяч детей из зоны военного конфликта. Проект проводится ежегодно в течение последних 3-х лет.

«Детям Донбасса очень важно отдохнуть в спокойной и дружеской атмосфере, получить возможность пообщаться не только с ровесниками, но и со взрослыми людьми – теми, кто их поймет и поддержит. «Мирное лето» продолжается, в этом году количество детей, отдохнувших в лучших лагерях Украины, достигнет 500″, – подытожил Андрей Хворостянко, менеджер программ и проектов гуманитарного штаба Рината Ахметова.



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