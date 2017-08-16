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Свитолина ставит рекорды

Среда, 16 августа, 2017

В Торонто завершился финальный матч турнира серии WTA Premier 5 по большому теннису.

Одесская спортсменка Элина Свитолина одержала блестящую победу, тем самым побив сразу несколько рекордов.

Победа в Канаде стала пятой в пяти финалах турниров, в которых играла украинка, и третьей подряд в турнирах серии WTA Premier 5, чего ранее не добивалась ни одна из теннисисток мира.

Заработав 900 очков, Элина Свитолина впервые в карьере и впервые в истории украинского женского тенниса вышла на 4 место в мировом рейтинге, что позволило ей возглавить чемпионскую гонку WTA, поднявшись с пятого места на первое.

Теперь спортсменка имеет шансы впервые в карьере сыграть в итоговом турнире в Сингапуре, где выступают лишь восемь сильнейших теннисисток планеты.

Элина Свитолина родилась в Одессе 12 сентября 1994 года и начала свою профессиональную карьеру в 2010 году.

Рупор Одессы



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