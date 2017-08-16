Фронтовая Горловка: вторник стал днем относительного затишья

15-го июля горожане лишь несколько раз сообщали о боевых действиях.

Так, краткосрочная активность была зафиксирована на северных окраинах около полудня, а затем ближе к 23 час. Также поздним вечером до близлежащих районов иногда доносились отголоски войны с юго-запада.

Днем под обстрел попало Верхнеторецкое, в результате чего начались серьезные пожары. По некоторым данным, сгорели десять зданий, спасти удалось только два дома. Также сообщается, что затем обстрелы продолжились…

Ранее представителям СЦКК удалось организовать перемирие, чтобы спасатели смогли потушить пожары под Авдеевкой и Марьинкой, а также у Катериновки. Впрочем, вчера в районе указанных населенных пунктов бои продолжились. На мариупольском направлении по-прежнему неспокойно в районе Широкино и Павлополя. Остается напряженной ситуация под Попасной.