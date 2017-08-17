Придется ли украинцам осенью платить за отопление больше

Эксперты в сфере энергетики уверены, что основания для роста тарифа на голубое топливо, а значит и на отопление – есть.

В мае нормативы потребления тепла сократили. Для газового отопления – с 5,5 до 5 кубов на квадратный метр, а для центрального – с 0,0548 до 0,0431 Гкал на квадратный метр отапливаемой площади. А учитывая, что субсидия покрывает социальную норму, пропорционально сократится и скидка на отопление. К примеру, если прошлой зимой на отопление дома площадью 70 квадратов субсидия покрывала 385 кубов газа, после сокращения нормативов на этот же дом дадут всего 350 кубов. Если потреблять по «старому нормативу», за лишнее 35 кубов придется платить без субсидии. По действующему тарифу на голубое топливо такой объем обойдется в 238 гривен.

Цены на газ в Украине устанавливает Кабинет министров, а стоимость отопления, которая зависит от цен на голубое топливо, утверждает Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, стоимость голубого топлива может колебаться зависимо от уровня инфляции, однако оснований для резких скачков, уверен премьер, на данный момент нет. «Цены (на газ. – Ред.) будут оставаться в естественных колебаниях цены в соответствии с инфляционными процессами в том числе. Потому каких-то резких изменений в ценообразовании не произойдет. А что касается цен на услуги ЖКХ, они формируются на местах или независимой комиссией по регулированию рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ. – Ред.)», – заявил глава правительства.

В то же время эксперты в сфере энергетики уверены, что основания для роста тарифа на голубое топливо, а значит и на отопление – есть. Так, Кабинет министров «привязал» тариф на газ к стоимости импортного топлива. Когда формировался тариф 6,8 гривни за 1 куб. м, газ для Украины стоил 185 долларов, а в бюджете на этот год предусмотрено: газ будет стоить уже 246 долларов. Согласно постановлению Кабмина №90 от 21 февраля, тариф на голубое топливо должны пересматривать первого апреля и первого октября каждого года. При пересмотре будут учитывать среднемесячные показатели цен на газ на немецком хабе NCG (за полугодие). Если окажется, что тариф, сформированный по импортному паритету, выше действующего не менее чем на 10%, цены должны пересмотреть. Подробнее о том, почему могут повысить тарифы, можно прочитать здесь.

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