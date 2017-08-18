Фронтовая Горловка: стреляли утром и вечером

В четверг, 17 июля, боевые действия в районе Горловки происходили, в основном, утром и поздним вечером.

Так, практически с 4 и до 10 час. неспокойно было на северном направлении. В 10 час. «зашумел» и юго-запад. Также в этот промежуток времени, периодически побахивало на востоке от города.

Затем бои продолжились уже после наступления темноты — вновь стреляли на севере. Сначала там были слышны лишь перестрелки, но вскоре заработало и тяжелое. На участке от Майорска до Гольмовского стихать начало лишь после полуночи.

Кроме того, стали известны последствия боевых действий в Зайцево произошедших ранее. В результате обстрела здесь были разрушены три частных дома, жертв нет.

Стоит отметить, что наиболее активные боестолкновения происходили вечером под Авдеевкой.