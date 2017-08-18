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В Лиге Европы «Динамо» и «Александрия» выиграть не смогли

Пятница, 18 августа, 2017

Во втором по значимости европейском футбольном турнире состоялись первые матчи плей-офф квалификационного раунда.

В Португалии «Динамо» завершило игру против «Маритиму» со счетом 0:0. Обе команды особо не выделялись и много моментов не создали. Под занавес встречи киевляне остались в меньшинстве — Хачериди получил вторую карточку и теперь в ответном поединке не сыграет.

«Александрия» также сыграла в ничью, но результативную — 1:1 (Иванич, 8 — Банада, 19). В Белоруссии украинский клуб весьма неплохо выглядел на фоне местного БАТЭ и сохраняет неплохие шансы на выход в групповой турнир.

В других матчах отметим домашнюю победу «Краснодара» над «Црвеной Звездой» — 3:2, выездное поражение «Зенита» от «Утрехта» — 0:1 и ничью молдавского «Шерифа» в Польше в матче с «Легией» — 1:1.



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