ООН: 25% жителям Донбасса не хватает продуктов

На неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей 800 тысяч жителей испытывают дефицит продуктов.

Примерно четверти жителям ОРДЛО не хватает продуктов питания. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно документу, 800 тысяч местных жителей испытывают дефицит продуктов питания. При этом 170 тысяч из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Как сообщают в ООН, даже на подконтрольных территориях за год вдвое увеличился процент людей, которые испытывают нехватку продуктов питания: с 7% до 15%.

Корреспондент