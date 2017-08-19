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СБУ пытается предотвратить обход блокировки российских социальных сетей

Суббота, 19 августа, 2017

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ отслеживает возможные варианты обхода блокировки российских социальных сетей, которые запрещены в Украине.

«Прошло три месяца. Я считаю, что было принято правильное решение по поводу закрытия доступа к этим социальным сетям. Но россияне или представители тех же сетей распространяли информацию, как можно было обойти эти моменты и пользоваться этими сетями. Мы отслеживаем эти вещи. И все то, что появляется, эти «дырочки», пытаемся закрыть. Не пытаемся, а закрываем», — сказал он во время брифинга.

112 Украина



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