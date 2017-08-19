СБУ пытается предотвратить обход блокировки российских социальных сетей

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ отслеживает возможные варианты обхода блокировки российских социальных сетей, которые запрещены в Украине.

«Прошло три месяца. Я считаю, что было принято правильное решение по поводу закрытия доступа к этим социальным сетям. Но россияне или представители тех же сетей распространяли информацию, как можно было обойти эти моменты и пользоваться этими сетями. Мы отслеживаем эти вещи. И все то, что появляется, эти «дырочки», пытаемся закрыть. Не пытаемся, а закрываем», — сказал он во время брифинга.

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