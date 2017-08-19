Фронтовая Горловка: как изменились цены на продукты

В Горловке проведен очередной мониторинг цен на продовольственные товары. За период с 7 по 11 августа были обследованы 33 объекта торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

Мониторинг цен на социально значимые продукты питания, реализуемые в торговой сети города, показал, что дефицита товаров нет.

За истекший период на рынках и в магазинах Горловки, в целом, существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Стоимость картофеля прежняя — от 15 руб., незначительно подешевела капуста белокочанная – от 9 руб., лук репчатый – от 19 руб., помидоры — от 18 и огурцы — от 35 руб. за кг, а вот морковь и свекла подорожали – от 25 и 19 руб. за кг соответственно.

Цена на яйцо куриное — от 33, руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 103 руб./кг, подорожала говядина на кости (от 250 руб./кг) и свинина на кости (от 215 руб./кг). Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 55 руб. за литр, а сахара-песка от 42,50 руб./кг.

Также в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 9-12 руб., риса — от 40 руб., крупы гречневой — от 44 руб., макаронные изделия — от 22 руб./кг.