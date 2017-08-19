За первое полугодие «Газпром» поставил в ОРДЛО почти полтора млрд. куб. м газа

Об этом говорится в отчете российской компании за второй квартал.

Согласно информации, российский «Газпром» в первом полугодии 2017 года поставил на неподконтрольные правительству Украины территории Донбасса 1,39 млрд. кубометров газа.

В компании считают, что оплачивать поставки, которые ведутся напрямую с 2015-го года, должна Украина. В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» долг за поставленный в ОРДЛО газ не признает. Так, в «Нафтогазе» заявили, что не принимают газ по контракту с «Газпрома» на газоизмерительных станциях (ГИС) Прохоровка и Платово, которые находятся на неподконтрольном участке границы с РФ, а соответственно объемы этого газа не подлежат оплате. Кроме того, в рамках действующего контракта заявки должны исходить от диспетчерской «Укртрансгаза».