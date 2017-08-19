Фронтовая Горловка: от обстрелов пострадали два человека

Вечером на окраинах города вновь шли бои.

С наступлением темноты в очередной раз неспокойно было в северной/северо-западной части Горловки. Начиная с 21 час., эта сторона долго «бахала». Как утверждают очевидцы, применялись 120-миллиметровые минометы. Ближе к 22.30 раздался одиночный мощный хлопок — судя по всему, сработало ПВО.

Позднее, появились сообщения о раненой женщине 1986 г.р. По некоторым данным, ее состояние оценивается медиками, как тяжелое. Накануне более легкое ранение получил 59-летний мирный житель Зайцево.

Боевые действия весь вечер также шли практически по всему периметру линии разграничения под Донецком.