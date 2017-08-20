Фронтовая Горловка: под обстрел попало Зайцево, начались пожары

В субботу боевые действия на северных окраинах велись не вечером, как обычно, а с утра.

После 7 час. из стрелкового различного калибра начали стрелять в районе Зайцево. Очевидцы сообщили, что позже применялись и минометы. Затем бои возобновились днем, что происходит крайне редко. Вновь «шумела» сторона Зайцево. Ближе к 15 час. ситуация успокоилась и серьезных боестолкновений больше не происходило.

Досталось и частным домам, из-за чего несколько зданий и хозяйственных построек сгорели. Стоит отметить, что серьезные возгорания двух и более домов происходят в эти дни и в других населенных пунктах, расположенных на неподконтрольной Киеву территории.

По-прежнему стреляют под Донецком — в районе авдеевской промзоны, Песков, Марьинки…