Почти 4 миллиона жителей востока Украины лишены адекватной медицинской помощи — ООН

На востоке Украины в сфере здравоохранения практически иссякли ресурсы, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения.



При этом в регионе не утихают боевые действия, больницы и поликлиники нередко оказываются под обстрелами и получают серьезные повреждения. В результате у миллионов жителей восточных областей нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию.

«Миллионы людей в центре Европы остались без медицинской помощи. В сотнях медицинских учреждений нет оборудования и лекарств. Медицинские работники живут в страхе, боясь попасть под артиллерийский обстрел, многие покидают страну», — говорит Недрет Эмироглу, директор подразделения по инфекционным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ.

По данным Организации, с начала конфликта под обстрел попали 160 медицинских учреждений по обе стороны линии соприкосновения. 130 из них либо частично, либо полностью прекратили работу. Руководители более чем 400 больниц сообщают о том, что им катастрофически не хватает лекарств. При этом 3,8 миллиона жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи.

В ВОЗ призывают международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку.

Центр новостей ООН