Роды в Украине сделают платными

С 2019 года за роды в Украине придется платить.

Такие нововведения предусмотрены новым проектом медицинской реформы, говорится в сюжете программы «Завтрак с «1+1″.

Платить придется за плановые роды. Роженица будет получать пакет всех услуг, а оплата будет проходить через государственное агентство — Национальную службу здоровья.

Если у роженицы нет средств на оплату родов, она сможет рожать бесплатно, однако ей не предоставят отдельную палату. Также бесплатными будут экстренные роды. Работу врачей в таком случае будут считать экстренной помощью, которую покрывает государство.

Gazeta.ua