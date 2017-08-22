В Украине снова подорожал алкоголь

В Украине с 20 августа подорожало спиртное: минимальные розничные цены на водку, коньяк и вино выросли в среднем на 20%.

Цена на конечный продукт определяется путем умножения установленной минимальной цены на крепость напитка в процентах на объем тары в литрах и деления полученного результата на 100%.

Водка подорожала на 14% – до 79,55 грн. (3 долл.) за бутылку 0,5 л. Коньяк – на 15–30%. Так, за трехзвездочный напиток отныне придется платить 119,46 грн. (4,6 долл.), за пятизвездочный – 138,5 грн. (5,3 долл.) за бутылку 0,5 л.

Минимальные цены на натуральные вина повышены на 12% – до 37 грн. за бутылку 0,7 л в рознице, на крепленые вина и вермуты – на 7%, до 45 грн., а на шампанское за бутылку 0,7 л – на 13,3%, до 79,19 грн.

Алкоголь в стране стремительно дорожает последние три года. Например, в 2014-м минимальная розничная цена на водку была вдвое ниже – 40 грн. (1,5 долл.) за бутылку 0,5 л.

По мнению экспертов, такое решение правительства может обернуться тем, что страну захлестнет контрафактный алкоголь. На сегодняшний день уровень тенизации алкогольного сектора, по разным данным, составляет от 50 до 70%. При этом провоцируют тенизацию алкогольного рынка в Украине высокие акцизы и необоснованно дорогой спирт.