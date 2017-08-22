Сурков рассказал, о чем они договорились со спецпредставителем США в Минске

Сам спецпредставитель США встречу еще не комментировал.

Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером продолжить совместную работу по украинским вопросам.

«Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию», — рассказал он.

Помощник российского президента также добавил, что никто не ставил под сомнение приверженность Минским соглашениям. Обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации.

Это первые переговоры между кураторами украинского направления в Кремле и в новой президентской администрации США. Представитель Вашингтона уже посещал Киев и прифронтовые города Украины в начале июля.

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