«Динамо» не прилетит в Мариуполь, боясь терактов

Вице-президент «Динамо» Андрей Мадзяновский заявил, что киевский клуб не поедет на матч против «Мариуполя» и пообещал обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения.

– Поедет ли основной состав на матч против «Мариуполя»?

– При таких условиях, которые сложились на сегодняшний день, и тех обстоятельствах, конечно – нет.

Закон стоит четко на нашей стороне, и он говорит о том, что Федерация футбола Украины и премьер-лига обязаны соблюдать регламентные нормы ФИФА, УЕФА в своей деятельности. А регламент безопасности ФИФА четко говорит о том, что уровень опасности проведения или безопасности проведения каждого матча на территориях с высокой степенью риска определяется эксклюзивно специальными службами каждой страны и правоохранительными органами.

В нашем случае в Украине таких органов являются три: Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управления государственной охраны. Все три вышеупомянутые мною структуры дали в адрес «Динамо» и в адрес Федерации футбола отрицательные ответы о том, что матчи в городе Мариуполе, к сожалению, на данный момент проводить невозможно.

– Какие последствия для клуба?

– Поражение. У федерации есть такая возможность – зачислить нам техническое поражение, но это нас не пугает. Почему? Потому что у нас есть уверенность в том, что наши действия основываются исключительно на законе. И мы используем весь арсенал правовых юридических мер для подтверждения своей правоты. А именно – внесение апелляционной жалобы, если будет принято незаконное решение, и в конце концов мы вынуждены будем обратиться в Международный спортивный суд, где наши доводы будут учтены и будет принято законное решение, – сказал Мадзяновский.

Ранее «Кочегарка» публиковала официальное обращение на нежелании ФК «Динамо» (Киев) проводить матч 7-го тура украинской Премьер-лиги в Мариуполе, который должен состояться 27-го августа.

Террикон