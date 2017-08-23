Климкин анонсировал новые переговоры «Нормандской четверки» на высшем уровне

По словам министра, телефонные переговоры будут посвящены вопросам безопасности и освобождения заложников.

Телефонные переговоры лидеров стран «Нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится в ближайшем будущем, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников», – сказал Климкин.

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