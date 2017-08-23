В Украину отправлена первая партия американского угля

Объем первой партии составит 85 тыс. тонн.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

«Отправка энергетического угля в Украину была начата соглашением между украинской государственной компанией» Центрэнерго» и американской компанией XCoal Energy and Resources, как результат договоренностей, достигнутых с администрацией США во время визита президента Петра Порошенко 20 июня в Вашингтон», — сказано в сообщении.

Отмечается, что уголь отправили из морского порта города Балтимор, штат Мэриленд.

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