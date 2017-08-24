В Минске вновь договорились о прекращении огня

В столице Беларуси состоялось заседание трехсторонней группы, на котором представители сторон договорились о бессрочном прекращении огня с 25 августа.

Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО договорились об объявлении очередного режима тишины — с полуночи 25-го августа в связи с началом учебного года.

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня.

Кроме того, было заявлено о предоставлении «надежного и безопасного доступа» наблюдателям ОБСЕ по всей территории Украины, включая неподконтрольные.