Патрульных Одессы возглавил сын убитого горловского депутата Владимира Рыбака

Патрульную полицию Одессы возглавил Юрий Рыбак. Об этом сообщили на странице патрульной службы Одессы в Facebook.

Предыдущего руководителя Михаила Билецкого в рамках ротации перевели на аналогичную должность в Тернополь.

Ранее Рыбак занимал должность заместителя начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения Управления патрульной полиции в Киеве.

В ходе представления коллективу первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий подчеркнул, что Рыбак почти с первых дней присоединился к формированию и становлению патрульной полиции Украины.

Стоит отметить, что Юрий Рыбак является сыном убитого депутата горсовета Горловки Владимира Рыбака. Напомним, 17 апреля 2014-го года неизвестные силой усадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Спустя два дня тело Владимира Рыбака со следами пыток было найдено в Славянском районе.

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