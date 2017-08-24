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Педагогам обещают на 25% увеличить зарплату

Четверг, 24 августа, 2017

Кабмин закладывает в проект бюджета на 2018 году дальнейшее увеличение заработных плат учителям на 25%.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время проверки работы Центра предоставления административных услуг в Киеве.

«Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение — в рамках 25%. Это то, за что мы должны бороться», — сказал Гройсман.

Он также добавил, что правительство начинает программы модернизации обучения, и начинает из первых — третьих классов.

«Хотим укомплектовать эти классы техническими средствами для развития детей», — сказал глава правительства.

Отдельно он коснулся темы уменьшения количества студентов, имеющих право на получение стипендий.

«Никто ничего не будет уменьшать. Политику в образовании формирует Министерство образования и науки Украины. Я заинтересован в том, чтобы мы платили стипендии студентам, имеющим успехи в учебе. Украине нужны молодые образованные люди. Мы будем инвестировать в образование, и я это подчеркиваю. Это один из важнейших приоритетов работы правительства», — сказал Гройсман.

Минфин



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