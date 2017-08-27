В Украину поставляется около 10 млн. тонн угля из РФ

Россия ежегодно поставляет в Украину около 10 миллионов тонн угля и рассчитывает сохранить этот рынок.

Об этом заявил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает «Интерфакс-Украина».

«Никаких ограничений поставок из России в Украину нет. Мы заинтересованы в сохранении рынка сбыта. 10 млн тонн ежегодно поставляем, в основном коксующийся уголь», – сказал Яновский.

Он отметил, что поставки угля из РФ в Украину регулируются контрактами между частными компаниями.

«Я не думаю, что это окажется существенным. Мы в Украину поставляем коксующийся уголь для металлургических предприятий», – отметил он, связав при этом контракт Украины с Xcoal Energy and Resources с прекращением поставок энергетического угля с неподконтрольных украинскому правительству территорий.

Ранее сообщалось, что в Украину отправлена первая партия американского угля.

Новости Донбасса