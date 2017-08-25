Углепром: шахты Донбасса погибают, но не сдаются

Накануне Дня Шахтера, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа одновременно с днями ряда городов по обе стороны линии разграничения на Донбассе, мы собрали данные о ситуации на угольных предприятиях Донетчины и Луганщины. К сожалению, и там, и там проблем у угольщиков куда больше, чем побед. Шахты затапливаются, не модернизируются, закрываются. А те, что пока еще в строю, испытывают колоссальные проблемы со сбытом «черного золота».

ОРДЛО: маскарад и реальность

В ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ныне неподконтрольные Киеву территории) пропагандисты вовсю анонсируют мероприятия, приуроченные ко Дню шахтера обещают концерты, фейерверки, денежные премии и прочий стандартный набор.

Маскарад, которым в «ЛДНР» пытаются прикрыть горькую реальность, уже не действует, как раньше. Многие люди в самопровозглашенных республиках прозрели. И никакими плакатами и подачками не убедить их, что затопленные шахты и распиленные заводы можно возродить.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в ОРДЛО в стадии ликвидации находится более 60 шахт. Так, лишились угольных производств Горловка, Енакиево, частично — Донецк и Макеевка.

Даже еще недавно успешные шахты «Комсомолец Донбасса», им. Засядько, предприятия «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит», которые были национализированы «ЛДНР», переживают не лучшие времена: уголь приходится сбывать по хитро выстроенным Россией схемам, есть проблемы с доставкой леса и комплектующих. Урезаны зарплаты, которые, к тому же, выплачиваются с перебоями, сокращена рабочая неделя.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уверяет, что «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» до блокады и захвата добывали по 28 тысяч тонн угля в сутки. Сейчас — примерно в десять раз меньше. На шахте «Комсомолец Донбасса» в Донецкой области ранее добывали 12,6 тонн в сутки, а сейчас — около двух тысяч тонн.

Всем рулит «Внешторгсервис»

Руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко подчеркивает, что уголь на складах захваченных предприятий считается украденным. Но это не мешает новым хозяевам торговать им.

«На теме того, что в Украину могут завезти уголь из Донбасса под маркой российского или импортного угля, можно поставить крест. Таможенная служба отслеживает. Что касается зарубежных рынков (это и Россия, и Турция, и страны Черноморского бассейна), то туда уголь с неподконтрольной территории может «просачиваться» через территорию Российской Федерации, — отмечает Диденко в интервью «Новостям Донбасса». — Судя по железнодорожной статистике, ежемесячно оттуда выезжает порядка 200 тысяч тонн. Примерно половина транзитом через территорию РФ — через порт Ростов часть угля идет в Турцию. На реке Дон есть небольшой неглубоководный порт, который позволяет лодкам до пяти тысяч тонн вывозить уголь. Часть его находит своего конечного потребителя на территории России».

Проблемы по эту сторону

Если в ОРДЛО протесты шахтеров легко могут закончиться отправкой рыть окопы или «на подвал», то на подконтрольной части Донбасса горняки периодически устраивают акции, в буквальном смысле выбивая кровно заработанные.

Этим летом протестовали представители ПАО «Лисичанскуголь» (им задолжали более 135 миллионов гривен — за декабрь 2015-го, декабрь 2016-го и текущий год). Сначала «подземный бунт» учинили горняки шахты им. Капустина (16 июля более 50 человек остались под землей, требуя от ответственных лиц погасить образовавшуюся задолженность), потом к ним присоединились представители шахты «Новодружеская». К делу подключился губернатор, делегация ездила в Киев. Удалось выбить часть долга, а также договориться о графике погашения оставшейся части.

Ходили «на Киев» и представители ГП «Селидовуголь» (шахт «Украина», 1/3 «Новогродовская», «Кураховская»), которые жаловались на задолженность по зарплате, отсутствие средств на развитие шахт и оснащение новых лав, проблемы со сбытом угля, катастрофическую нехватку самоспасателей и спецодежды.

Возмущались из-за долгов по зарплатам горняки ГП «Мирноградуголь» (бывший «Красноармейскуголь») — шахты «Родинская» и «Капитальная» (бывшая Стаханова).

Возникли проблемы и на шахтах «Центральная» и «Торецкая» — после того, как главное управление гоструда в Донецкой области отказало госпредприятию «Торецкуголь» в согласовании Программы развития горных работ на 3-й квартал 2017 года. Местные васти заявили, что приостановка работы шахт приведёт к увольнению 33% трудоустроенных жителей Торецка (бывшего Дзержинска), сокращению дохода бюджета на 54%, парализации работы государственных и коммунальных предприятий, увеличению притока шахтной воды и повышению уровня метана в горных выработках.

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский признал, что в угледобывающей промышленности региона возникла угрожающая ситуация.

Перспективы есть

Несмотря на массу проблем, перспективы у угольной отрасли есть (этим летом, к примеру, запущены новые лавы на шахте «Южнодонбасская №1» в городе Угледар и на шахте «Капитальной» в Мирнограде). Но без реформ не обойтись.

Новая концепция развития угольной промышленности Украины, которая позволит к концу 2017 года вывести 70% шахт на безубыточность (а к осени 2018-го — все государственные шахты), была презентована министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом в Волновахе. Ее основная цель — увеличение добычи угля с одновременным полным выводом шахт на бездотационность и рентабельность, с решением экологических и социальных проблем нашего региона.

Министерство в ближайшие годы рассчитывает провести полное замещение антрацита на электростанциях углем газовой группы. К 2019 году предполагается полностью отойти от сжигания на ТЭС антрацита, который добывают на временно неподконтрольном Донбассе.

Шахты, имеющие хорошие запасы угля, будут модернизированы и переоснащены. На территории предприятий, где уголь исчерпывается, и где перспективы уже нет, будут создавать индустриальные парки и таким образом обеспечивать людей рабочими местами.

По словам губернатора Донетчины Павла Жебривского, на реализацию Программы Кабмин планирует выделить:

- 200 млн. гривен — на новые приборы контроля за параметрами шахтной атмосферы и средства контроля дегазации, а также на индивидуальные самоспасательные устройства;

- 800 млн. гривен — на техническое переоснащение и реновацию шахтного оборудования;

- 500 млн. долларов — на приобретение проходческих комбайнов «SANYI» (Китай), с обязательным созданием на территории Украины центра обслуживания и ремонта оборудования;

- от 50 до 100 млн. долларов — на лизинг горношахтного оборудования CATERPILLAR.

Концепция предусматривает принятие пакета законопроектов, который определит комплекс экономических мер, направленных на обеспечение стабильного развития отрасли и решения вопросов списания задолженности на общую сумму 12,2 миллиардов гривен.

Вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что Кабмин совместно с общественностью и профсоюзами разработал и одобрил концепцию реформирования угольной отрасли до 2020 г. В частности, будет создано ГП Национальная угольная компания, которая объединит государственные шахты и определит, какие из них нуждаются в финансировании для дальнейшей модернизации.

«По предварительным оценкам, образование такой компании даст экономию расходов на содержание убыточных шахт на сумму 1,5 млрд. гривен в год. Эти средства можно будет направить на модернизацию угольных предприятий», — отметил вице-премьер, подчеркнув, что Украина ежегодно может добывать на два млн тонн угля больше, чем сейчас.

Спорное «черное золото» из США

31 июля ПАО «Центрэнерго» заключило с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Прибытие первого судна объемом 85 тыс. тонн в порт «Южный» ожидается уже в начале сентября.

«Весь законтрактованный американский уголь планируется отгружать на нужды Трипольской ТЭС, что позволит электростанции возобновить работу и стабильно пройти осенне-зимний период 2017-2018 годов», — говорится в сообщении.

Отмечено, что контракт заключен в исполнение договоренностей между президентами Украины и США, достигнутых в ходе визита Петра Порошенко в США. Ранее президент Украины сообщил, что наша страна в ближайшее время планирует закупить минимум два млн тонн угля из США.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цена одной тонны импортного твердого топлива без доставки предположительно составит 105-106 долларов США.

«Когда же к этому добавить стоимость перевозки угля из порта к ТЭС, цена его возрастет до 121-122 долларов США. Итак, в национальной валюте (при нынешнем курсе) одна тонна такого угля будет стоить примерно 3100 грн. В то время, когда украинские шахтеры вынуждены акциями протеста выбивать себе деньги на зарплату, правительство решает покупать в США твердое топливо, которого достаточно в Украине. Вместо того, чтобы развивать отечественную угольную отрасль, украинская власть фактически инвестирует американскую, покупая там уголь марки Г почти на тысячу гривен дороже, — возмущается профсоюзный лидер. — Вместо того, чтобы вложить 500 млн. грн в отечественную угольную отрасль, правительство решило заплатить зарубежным шахтерам (1000 грн х 500 000 т). При этом добыча украинского твердого топлива искусственно сдерживается. Поскольку уголь марки Г в отличие от антрацитового не может долго храниться и начинает гореть, превращаясь в пепел… А наши шахтеры и дальше будут терять рабочие места и возможность работать и кормить себя и свои семьи».

По словам Волынца, Минэнергетики и угольной промышленности Украины планирует закрыть по три из четырех шахт в ГП «Первомайскуголь» и ОАО «Лисичанскуголь», ещё три — в ГП «Мирноградуголь» и четыре из семи — в ГП «Львовуголь».

Донбасс, Стас Долгов