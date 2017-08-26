Нацбанк снял валютные ограничения для депозитов

Решение Национального банка вступило в силу 24 августа.

Национальный банк Украины продолжает ослаблять антикризисные ограничения на валютном рынке, которые потеряли свою эффективность и актуальность и смягчение которых не повлияет на состояние валютного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

«Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме», – говорится в сообщении.

Решение Национального банка вступило в силу 24 августа.

Напомним, с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. грн в эквиваленте.

Сегодня