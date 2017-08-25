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В Лиге чемпионов «Шахтеру» достались серьезные соперники

Пятница, 25 августа, 2017

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов, в которой примет участие и донецкий «Шахтер».

Горняки, несмотря на то, что благодаря своему высокому рейтингу впервые попали в первую корзину посева, встретятся в группе F с серьезными соперниками: «Манчестер Сити», «Наполи» и «Фейеноордом».

Группа А: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА М.

Группа B: «Бавария», «ПСЖ», «Андерлехт», «Селтик».

Группа C: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах».

Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг».

Группа E: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор».

Группа F: «Шахтер», «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд».

Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг».

Группа H: »Реал», «Боруссия», «Тоттенхэм», АПОЕЛ.

Кроме того вчера состоялись ответные матчи за право выступить в групповом турнире Лиги Европы.  В Киеве «Динамо» уверенно победило португальский «Маритиму» — 3:1 (Гармаш, Морозюк, Гонсалес — Шен).А вот «Александрия» не смогла одолеть белорусский БАТЭ, уступив дома со счетом 1:2. Стоит отметить, что хозяева поля забили первыми, но на 70-й и 73-й минуте серб Иванич принес победу своей команде.

Из других результатов выделим трудную победу «Зенита» над «Утрехтом» — 2:0. После первого матча, в котором победили голландцы (1:0), команда Роберто Манчини вырвала путевку в Лигу Европы лишь в дополнительное время. Один российский клуб все-таки завершил свое участие в еврокубках — в гостях «Краснодар» уступил «Црвене Звезде» — 1:2 и по итогам дальше прошел сербский клуб, забивший в первом поединке  (2:3) на один гол больше. Пробился в групповую стадию и молдавский «Шериф», который после выездной ничьей 1:1, дома также разошелся миром с «Легией» — 0:0.



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