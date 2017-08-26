Захарченко присвоил Горловке звание «Город воинской славы».

В Горловке в КСКЦ «Стирол» прошло торжественное собрание и концерт, посвященные празднованию 238-й годовщины города.

Приехавший поздравить горловчан с праздником лидер «ДНР» Александр Захарченко заявил, что городу присваивается почетное звание «Город воинской славы».