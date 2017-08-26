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Захарченко присвоил Горловке звание «Город воинской славы».

Суббота, 26 августа, 2017

В Горловке в КСКЦ «Стирол» прошло торжественное собрание и концерт, посвященные празднованию 238-й годовщины города.

Приехавший поздравить горловчан с праздником лидер «ДНР» Александр Захарченко заявил, что городу присваивается почетное звание «Город воинской славы».

Кроме того, он вручил и.о. главы горадминистрации Ивану Приходько медаль «За трудовую доблесть». Также были отмечены еще несколько человек. Затем началась концертная программа, в ходе которой кроме местных исполнителей и коллективов для присутствующих выступили гости из России -  известный актер театра и кино, поэт Сергей Маховиков и  автор и исполнительница своих песен Юлия Чичерина.



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