«Заря» и «Динамо» узнали соперников по Лиге Европы

В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы, где определились соперники луганской «Зари» и киевского «Динамо».



«Заря» сыграет с «Атлетиком», «Гертой» и «Эстерсундом», а «Динамо» достались «Янг Бойз», «Партизан» и «Скендербеу».

Группа А

«Вильярреал»

«Маккаби» (Тель-Авив)

«Астана»

«Славия» (Прага)

Группа В

«Динамо» (Киев)

«Янг Бойз»

«Партизан»

«Скендербеу»

Группа С

«Брага»

«Лудогорец»

«Хоффенхайм»

«Истанбул Башакшехир»

Группа D

«Милан»

«Аустрия»

«Риека»

АЕК

Группа Е

«Лион»

«Эвертон»

«Аталанта»

«Аполлон»

Группа F

«Копенгаген»

«Локомотив» (Москва)

«Шериф»

«Злин»

Группа G

«Виктория» (Пльзень)

«Стяуа»

«Хапоэль» (БШ)

«Лугано»

Группа Н

«Арсенал»

БАТЭ

«Кельн»

«Црвена Звезда»

Группа I

«Зальцбург»

«Марсель»

«Витория»

«Коньяспор»

Группа J

«Атлетик» (Бильбао)

«Герта»

«Заря»

«Эстерсунд»

Группа K

«Лацио»

«Ницца»

«Зюльте Вареген»

«Витесс»

Группа L

«Зенит»

«Реал Сосьедад»

«Русенборг»

«Вардар»