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«Заря» и «Динамо» узнали соперников по Лиге Европы

Суббота, 26 августа, 2017

В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы, где определились соперники луганской «Зари» и киевского «Динамо».


«Заря» сыграет с «Атлетиком», «Гертой» и «Эстерсундом», а «Динамо» достались  «Янг Бойз», «Партизан» и «Скендербеу».

Группа А

«Вильярреал»
«Маккаби» (Тель-Авив)
«Астана»
«Славия» (Прага)

Группа В

«Динамо» (Киев)
«Янг Бойз»
«Партизан»
«Скендербеу»

Группа С

«Брага»
«Лудогорец»
«Хоффенхайм»
«Истанбул Башакшехир»

Группа D

«Милан»
«Аустрия»
«Риека»
АЕК

Группа Е

«Лион»
«Эвертон»
«Аталанта»
«Аполлон»

Группа F

«Копенгаген»
«Локомотив» (Москва)
«Шериф»
«Злин»

Группа G

«Виктория» (Пльзень)
«Стяуа»
«Хапоэль» (БШ)
«Лугано»

Группа Н

«Арсенал»
БАТЭ
«Кельн»
«Црвена Звезда»

Группа I

«Зальцбург»
«Марсель»
«Витория»
«Коньяспор»

Группа J

«Атлетик» (Бильбао)
«Герта»
«Заря»
«Эстерсунд»

Группа K

«Лацио»
«Ницца»
«Зюльте Вареген»
«Витесс»

Группа L

«Зенит»
«Реал Сосьедад»
«Русенборг»
«Вардар»



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