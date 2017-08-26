«Заря» и «Динамо» узнали соперников по Лиге Европы

Суббота, 26 августа, 2017
В Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы, где определились соперники луганской «Зари» и киевского «Динамо».
«Заря» сыграет с «Атлетиком», «Гертой» и «Эстерсундом», а «Динамо» достались «Янг Бойз», «Партизан» и «Скендербеу».
«Вильярреал»
«Маккаби» (Тель-Авив)
«Астана»
«Славия» (Прага)
«Динамо» (Киев)
«Янг Бойз»
«Партизан»
«Скендербеу»
«Брага»
«Лудогорец»
«Хоффенхайм»
«Истанбул Башакшехир»
«Милан»
«Аустрия»
«Риека»
АЕК
«Лион»
«Эвертон»
«Аталанта»
«Аполлон»
«Копенгаген»
«Локомотив» (Москва)
«Шериф»
«Злин»
«Виктория» (Пльзень)
«Стяуа»
«Хапоэль» (БШ)
«Лугано»
«Арсенал»
БАТЭ
«Кельн»
«Црвена Звезда»
«Зальцбург»
«Марсель»
«Витория»
«Коньяспор»
«Атлетик» (Бильбао)
«Герта»
«Заря»
«Эстерсунд»
«Лацио»
«Ницца»
«Зюльте Вареген»
«Витесс»
«Зенит»
«Реал Сосьедад»
«Русенборг»
«Вардар»