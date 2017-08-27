Фронтовая Горловка: с утра стреляли на юго-западе

В окрестностях города по-прежнему «перемирят».

Вчера в течение дня периодически были слышны «бахи», объяснение которым в соцсетях дали простое: «работает полигон». Затем уже после наступления темноты некоторое время стреляли на севере.

«Как для позднего вечера — почти тишина», — рассказывали горловчане.

Кроме того, продолжались бои на мариупольском направлении, а также в районе Ясиноватой и Авдеевки.

Уже сегодня утром неспокойно было на юго-западе — после 7 час. применялось стрелковое различного калибра и бронетехника.