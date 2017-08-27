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Премьер-лига, 7-й тур: кто играет, где смотреть?

Воскресенье, 27 августа, 2017

Два матча из шести состоялись вчера.

В двух поединках команды забили лишь один мяч — «Звезда» выиграла у «Стали» на выезде с минимальным счетом. Во встрече «Олимпика» и «Карпат» голов болельщики не увидели вовсе.

Сегодняшние игры интересны в первую очередь ситуацией в Мариуполе, где местная команда должна принять «Динамо». Как известно, киевляне неоднократно сообщали о своем нежелании приезжать в прифронтовой город.  Молодежная команда столичного клуба вчера не прибыла в Мариуполь на матч чемпионата Украины. Неявка была зафиксирована ФФУ и гостям будет засчитано техническое поражение 0:3.

Любопытно, что ФК «Мариуполь» продал более 9 тысяч билетов, а всего стадион вмещает 12000 зрителей. В клубе уверены, что на матче с вице-чемпионами был бы аншлаг, так как по статистике большую часть билетов мариупольские болельщики покупают именно в день игры. В случае неявки гостей «Мариуполь» сыграет матч с легендами украинского футбола.

В свою очередь, вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал, что на днях «Динамо» предложило обменяться календарными датами или сыграть на нейтральном поле, но мариупольцы в обоих случаях ответили отказом.

27 августа, воскресенье

17.00, «Верес» – «Шахтер», 24

17.00, «Александрия» — «Ворскла», Футбол 1

19.30, «Мариуполь» — «Динамо», Футбол 1

19.30, «Заря» — «Черноморец», 2+2



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