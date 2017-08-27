Волонтеры подсчитали, сколько домов на линии разграничения сгорело за август

В течение августа в результате массовых пожаров на линии разграничения сгорело более 200 домов. Такие данные обнародовал в эфире «Громадського радіо» руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



«В августе горел буквально весь Донбасс. Каждый день приходили сигналы их разных населенных пунктов (в основном, расположенных рядом с линией соприкосновения) из-за возникающих пожаров. Горели поля, сады, сухостои, самое печальное, что горели дома. На сегодня по нашим приблизительным оценкам не менее 220 домов мирных жителей сгорело», — рассказал он.

Ситуация осложнялось тем, что ряд населенных пунктов, в которых горели дома, расположены на первой линии (либо в первых зонах, либо на самой передней линии), куда ограничен доступ гражданских, в том числе пожарных машин, поэтому техника не могла проехать, говорит Каплин.

По его словам, большинство возгораний связано с обстрелами.

«По моему мнению, где-то на 90% это связано с обстрелами, применением трассирующих пуль, которые способны зажигать сухую траву либо с горячими осколками. В большинстве населенных пунктов, где мы слышали информацию о пожарах, это было связано. Сначала была перестрелка, затем горел сухостой, огонь перекидывался на населенный пункт», — говорит Каплин.

Миссия получала также информацию о том, что в населенном пункте в районе Новолуганского о поджоге фермерами стерни на поле. Огонь успел добраться до Новолуганского. Там тоже горело несколько домов.

«Насколько мне известно, по этому факту есть уголовное производство и полиция пытается доказать вину фермеров», — отметил Каплин.